Звёзды сериалов о медиках поблагодарили врачей за героизм во время пандемии

https://static.news.ru/photo/7ac939c8-7a76-11ea-a166-fa163e074e61_660.jpg Оливия Уайлд Фото: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Актёры, сыгравшие в сериалах «Клиника», «Скорая помощь», «Доктор Хаус» и «Анатомия страсти» коллективно поблагодарили медицинских работников за героизм во время пандемии коронавируса.

Акцию организовала актриса Оливия Уайлд, сыгравшая в «Докторе Хаусе». Она опубликовала в Instagram видео с участием Зака Браффа, Дональда Фэйсона, Эди Фалко, Нила Патрика Харриса, Сандры Оу и других.

От лица всех вымышленных врачей мы хотим поблагодарить настоящих супергероев из здравоохранения, которые сейчас ведут бой на передовой во время этого кризиса, — подписала ролик Уайлд.

Как писал NEWS.ru, израильская актриса Галь Гадот опубликовала видео, на котором собрала своих друзей среди знаменитостей, чтобы подбодрить людей, находящихся на карантине из-за коронавируса. Они исполнили песню Imagine британского музыканта Джона Леннона.