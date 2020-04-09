Звёзды сериалов о медиках поблагодарили врачей за героизм во время пандемии

Актёры, сыгравшие в сериалах «Клиника», «Скорая помощь», «Доктор Хаус» и «Анатомия страсти» коллективно поблагодарили медицинских работников за героизм во время пандемии коронавируса.
Акцию организовала актриса Оливия Уайлд, сыгравшая в «Докторе Хаусе». Она опубликовала в Instagram видео с участием Зака Браффа, Дональда Фэйсона, Эди Фалко, Нила Патрика Харриса, Сандры Оу и других.
От лица всех вымышленных врачей мы хотим поблагодарить настоящих супергероев из здравоохранения, которые сейчас ведут бой на передовой во время этого кризиса, — подписала ролик Уайлд.
Как писал NEWS.ru, израильская актриса Галь Гадот опубликовала видео, на котором собрала своих друзей среди знаменитостей, чтобы подбодрить людей, находящихся на карантине из-за коронавируса. Они исполнили песню Imagine британского музыканта Джона Леннона.
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