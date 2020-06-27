Звезда «Властелина колец» поддержал Кирилла Серебренникова после приговора

https://static.news.ru/photo/47fdea3c-b9e8-11ea-9b44-fa163e074e61_660.jpg Иэн Маккеллен Фото: Luca Carlino/Global Look Press

Британский актёр Иэн Маккеллен выступил с поддержкой в адрес российского режиссёра Кирилла Серебренникова после приговора по делу «Седьмой студии». Постановщика признали виновным в мошенничестве.

Маккеллен опубликовал письмо Серебренникову, в котором похвалил театр «Гоголь-центр». Артист выразил надежду на то, что режиссёр сможет вернуться к работе.

Дорогой Кирилл! Посещение «Гоголь-центра» было главным впечатлением моего визита в Россию четыре года назад. Это яркий пример того, чего могут достичь талантливые художники вместе со своей аудиторией. Этот театр сформировал хороший вкус у москвичей, включая тех, кто помогал ему деньгами. Каким бы ни был ваш приговор, уверяю вас, в Соединённом Королевстве и, конечно же, в любом месте в мире художники в восторге от ваших работ в театре и кино. Никто из нас не стоит выше закона, включая ваших обвинителей, — Маккеллен.

Актёр также написал, что в «Гоголь-центре» артисты и зрители обладают свободой выражения, несмотря на авторитаризм государства.

Режиссёра Кирилла Серебренникова 26 июня признали виновным по делу «Седьмой студии» и приговорили к штрафу в 800 тысяч рублей и трём годам лишения свободы условно. Следствие считает постановщика организатором мошеннической схемы под видом проведения проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Режиссёра задержали в 2017 году. Он провёл полтора года под домашним арестом, пока в 2019 году Мещанский суд не отпустил его и других фигурантов дела под подписку о невыезде, писал NEWS.ru.