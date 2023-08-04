Звезда сериала «Во все тяжкие» умер на 84-м году жизни Американский актер Марк Марголис ушел из жизни в 83 года

Американский актер Марк Марголис, известный по роли Гектора Саламанка в сериале «Во все тяжкие», умер в 83 года, сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Моргана. По информации издания, он скончался в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке после непродолжительной болезни.

Марголис также известен по сериалу «Лучше звоните Солу». За роль Гектора Саламанка его номинировали на премию «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актер в драматическом сериале».

За свою карьеру Марголис успел сняться в нескольких десятках фильмов и сериалов. Среди них такие популярные кинокартины, как «Лицо со шрамом», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Реквием по мечте» и «Рестлер» В фильме «Фонтан» актер был специально приглашенным гостем, под которого создали персонажа отца Авилы.

Ранее сообщалось о смерти российского актера Дмитрия Сапронова, известного по сериалам «Кухня» и «Карпов». Он умер во сне менее чем за месяц до своего 51-го дня рождения.

Также стало известно о гибели американского актера Трита Уильямса. По данным газеты New York Times, он умер в результате ДТП в Дорсете, штат Вирджиния. Актер управлял мотоциклом, в который врезался внедорожник.

Он известен по таким фильмам, как «Однажды в Америке», «Путешествие к центру Земли» и «Звездные войны: Эпизод 5».