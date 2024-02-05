Звезда сериала «Эйфория» накинулся на журналиста в отеле Австралийского актера Элорди обвинили в нападении на репортера в отеле

Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Джейкоб Элорди

Австралийского актера Джейкоба Элорди, снимавшегося в сериале «Эйфория» и фильме «Солтберн», обвинили в нападении на репортера радиостанции KIIS FM Джошуа Фокса, пишет Variety. По словам пострадавшего, артист напал на него в отеле, когда он пытался снять с ним шуточное видео.

Репортер рассказал, что встретил звезду в гостинице в восточном пригороде Сиднея. По словам Фокса, когда он пытался снять скетч с отсылкой к одной из сцен фильма «Солтберн», Элорди попросил его прекратить съемку и удалить записи. После этого, по его словам, актер прижал его к стене, схватив руками за горло.

В полиции Нового Южного Уэльса сообщили, что проводят проверку по факту случившегося. По предварительным данным, заявивший о нападении 26-летний мужчина не получил никаких травм, расследование инцидента продолжается.

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