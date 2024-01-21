В Москве задержали актера, изрезавшего ножом свою девушку SHOT: пьяный актер «Ленкома» Гарист изрезал ножом свою девушку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали актера «Ленкома» Андрея Гариста за нападение на свою девушку, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России. По данным SHOT, пьяный актер изрезал ее ножом.

Предварительно установлено, что между проживающими в одной квартире мужчиной и женщиной возник конфликт, который перерос в потасовку. В ходе драки мужчина нанес женщине телесные повреждения, — сообщили в полиции.

Силовики добавили, что, по предварительным данным, у женщины резаная рана кисти. Пострадавшая для оказания помощи доставлена в медучреждение.

В свою очередь SHOT сообщил, что прибывшие на место сотрудники обнаружили в квартире артиста пять подозрительных упаковок с веществами. Как показала экспертиза, в трех из них весом 167,05 грамма — марихуана.