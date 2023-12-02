Мужчина с ножом напал на звезду шоу «Топ-модель по-русски» Baza: мужчина с ножом напал на звезду шоу «Топ-модель по-русски» Арину Перчик

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Арина Перчик

Telegram-канал Baza сообщил, что неизвестный мужчина напал на звезду шоу «Топ-модель по-русски» Арину Перчик в парке «Красная Пресня» в Москве. По данным канала, злоумышленник угрожал девушке ножом и требовал прекратить публикации про дом на Ибице.

Baza сообщает, что 1 декабря модель гуляла с ребенком в парке, когда ее сзади толкнул мужчина с ножом в руках, он посоветовал манекенщице больше не говорить испанским СМИ про дом на острове, в противном случае ей «будет очень плохо». По информации канала, мужчина выглядел примерно на 35 лет, у него славянская внешность и украинский акцент.

По информации Baza, Перчик, испугавшись, ничего не ответила преступнику, после чего он скрылся, предположительно, девушка подверглась нападению из-за недвижимости на Ибице, которую она сдает в аренду, в этом доме кроме модели прописаны еще люди, они долгое время пытаются отобрать его у телезвезды.

Ранее восьмиклассник попал в больницу с ножевым ранением после нападения на улице в Санкт-Петербурге. Вечером 1 декабря петербурженка заметила лежащего на земле раненого мальчика и позвонила по номеру 112. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что на школьника напал пожилой мужчина с ножом. Юношу в тяжелом состоянии доставили в больницу. Полицейские установили, что на ребенка набросился мигрант из Таджикистана, его объявили в розыск.