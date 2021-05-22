Звезда фильмов о Супермене может сыграть Горца

https://static.news.ru/photo/c5cb901a-baf8-11eb-84c2-96000091f725_660.jpgГенри КавиллФото: James Warren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Британский актёр Генри Кавилл на своей странице в Instagram не исключил, что сыграет Дункана Маклауда в ремейке «Горца», а портал Deadline отметил, что режиссёр картины Чад Стахелски ведёт переговоры со звездой по поводу участия в проекте. Артист известен ролями Ведьмака и Супермена.
Я фанател от «Горца» ещё парнем. Популярности саге прибавляла в 80-е музыка группы Queen. Тем более, что один из актёров похож на моего брата. Надеюсь, что приключение в мире «Горца» я не забуду, учитывая, что режиссёром является Чад Стахелски. Кроме того, я неплохо владею мечом, а сейчас изучаю традиции шотландец, — написал Кавилл.