16+

Рубрики

Медиа

Архив

Кино

Звезда фильмов о Супермене может сыграть Горца

15:20, 22 мая 2021
Генри Кавилл Генри Кавилл Фото: James Warren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский актёр Генри Кавилл на своей странице в Instagram не исключил, что сыграет Дункана Маклауда в ремейке «Горца», а портал Deadline отметил, что режиссёр картины Чад Стахелски ведёт переговоры со звездой по поводу участия в проекте. Артист известен ролями Ведьмака и Супермена.

Я фанател от «Горца» ещё парнем. Популярности саге прибавляла в 80-е музыка группы Queen. Тем более, что один из актёров похож на моего брата. Надеюсь, что приключение в мире «Горца» я не забуду, учитывая, что режиссёром является Чад Стахелски. Кроме того, я неплохо владею мечом, а сейчас изучаю традиции шотландец, — написал Кавилл.

Одним из продюсеров перезапуска является Нил Мориц, известный по работе над франшизой «Форсаж», сериалом «Побег», боевиками «Три икса», «Я-легенда», «Бладшот» и другими лентами.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео