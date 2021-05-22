Звезда фильмов о Супермене может сыграть Горца

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Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) в разговоре с NEWS.ru поделился мнением о возможностях отечественного кинематографа. По его словам, в крупных проектах всегда участвует государство, однако «наше кино» в любом случае не выдержит конкуренции с западным продуктом. Но не всё так безнадёжно. По мнению обзорщика, «отыграться» можно на комедиях или, например, «нишевых ужастиках» и других лентах с небольшим бюджетом.

Но комедии, может быть, нишевые ужастики — невысокобюджетное кино, вполне может победить в конкуренции [c западными картинами], особенно в комедиях, неважно, низкопробных или высокопробных — но сборы у отечественных комедий...