Зрителям предложили выбрать главный фильм о Великой Отечественной войне

Онлайн-сервис «КиноПоиск» предложил своим подписчикам проголосовать за главный фильм, посвящённый Великой Отечественной войне. Опрос приурочен к празднованию 75-летия Победы.
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В комментариях под опросом пользователи также упомянули варианты, которых нет в предложенном списке. Среди лет — «Они сражались за Родину», «Аты-баты, шли солдаты...», «Офицеры».
Как писал NEWS.ru, Первый канал готовит к выпуску продолжения сериала «Диверсант». Премьера состоится 9 мая в 17:20 мск.
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