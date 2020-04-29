Зрителям предложили выбрать главный фильм о Великой Отечественной войне

https://static.news.ru/photo/6f237204-8a0d-11ea-a808-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «В бой идут одни «старики»/kinopoisk.ru

Онлайн-сервис «КиноПоиск» предложил своим подписчикам проголосовать за главный фильм, посвящённый Великой Отечественной войне. Опрос приурочен к празднованию 75-летия Победы.

Зрители могут выбрать среди картин «В бой идут одни «старики», «...А зори здесь тихие», «Семнадцать мгновений весны», «Битва за Севастополь», «Летят журавли», «Мы из будущего», «Иди и смотри», «Баллада о солдате», «Иваново детство» и «Т-34».

В комментариях под опросом пользователи также упомянули варианты, которых нет в предложенном списке. Среди лет — «Они сражались за Родину», «Аты-баты, шли солдаты...», «Офицеры».

Как писал NEWS.ru, Первый канал готовит к выпуску продолжения сериала «Диверсант». Премьера состоится 9 мая в 17:20 мск.