«Золотой глобус» изменил правила отбора номинантов

https://static.news.ru/photo/f8c9315a-8a7c-11ea-910c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/ Geisler-Fotopress||Global Look Press

Претендовать на получение премии «Золотой глобус» смогут фильмы, которые в 2020 году не выходили в прокат в кинотеатрах.

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) на время отменила требование об обязательном показе претендующей на награду ленты в кинотеатре. Теперь дистрибьюторы должны будут предоставить членам HFPA ссылку на фильм или прислать его на цифровом носителе, чтобы могли посмотреть его дома. Данные правила будут дейтствовать до возобновления работы кинотеатров Лос-Анджелеса (США), сообщает сайт Ассоциации.

Как писал NEWS.ru ранее, американская киноакадемия допустила к отбору номинантов на «Оскар» фильмы, не выходившие в прокат в связи с пандемией коронавируса. Ранее обязательным условием допуска был кинопрокат в течение одной недели в любом коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса (США)