«Золотой глобус» изменил правила отбора номинантов

Претендовать на получение премии «Золотой глобус» смогут фильмы, которые в 2020 году не выходили в прокат в кинотеатрах.
Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) на время отменила требование об обязательном показе претендующей на награду ленты в кинотеатре. Теперь дистрибьюторы должны будут предоставить членам HFPA ссылку на фильм или прислать его на цифровом носителе, чтобы могли посмотреть его дома. Данные правила будут дейтствовать до возобновления работы кинотеатров Лос-Анджелеса (США),
Как писал NEWS.ru ранее, американская киноакадемия допустила к отбору номинантов на «Оскар» фильмы, не выходившие в прокат в связи с пандемией коронавируса. Ранее обязательным условием допуска был кинопрокат в течение одной недели в любом коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса (США)
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