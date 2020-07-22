Здание московского кинотеатра «Ролан» уйдёт с молотка

https://static.news.ru/photo/4c0a3656-cc23-11ea-a618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Здание кинотеатра «Ролан» в Москве выставили на торги. Строение расположено на Чистопрудном бульваре.

Арендовавшая его компания «Парадиз», управляющая сетью кинотеатров «Пять звёзд», не смогла заплатить за аренду, сообщает «Коммерсант».

Приём заявок на проведение аукциона торги продлевали три раза, последний срок истёк 21 июля. При этом в документах не отмечено ни одного поступившего запроса. Здание предлагалось арендовать на пять лет за 123 млн рублей.

В 1990-х годах актёр и режиссёр Ролан Быков, в честь которого назван кинотеатр, получил здание в безвозмездное пользование сроком до 2044 года. После его смерти в 1999 году фонд артиста совместно с «Парадизом» открыл в этом здании кинозалы.

Как писал NEWS.ru, кинотеатр «Художественный» в Москве начнёт работу в конце 2020 года. Площадка станет премьерным и фестивальным центром.