Заметно помолодевший Депп восхитил фанатов на премьере «Жанны Дюбарри»

Фото: Rocco Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Джонни Депп

Американский актер Джонни Депп посетил премьеру фильма «Жанна Дюбарри», в котором он сыграл одну из главных ролей, передает Daily Mail. Показ прошел в одном из кинотеатров Лондона, 60-летний артист выглядел заметно помолодевшим.

Отмечается, что для мероприятия актер выбрал классический черный костюм с галстуком. Сверху он надел шерстяное пальто. Как сообщает издание, Депп находился в прекрасном настроении, постоянно улыбался и с удовольствием раздавал интервью.

Судя по всему, он передумал стареть, — пишут пользователи Сети.

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