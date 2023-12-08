«Задолбали»: жена Боярского опровергла слухи о своей госпитализации Лариса Луппиан опровергла сообщения о своей госпитализации

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Лариса Луппиан

Супруга народного артиста Михаила Боярского актриса Лариса Луппиан опровергла корреспонденту NEWS.ru сообщения о своей госпитализации. Она отметила, что здорова и сейчас находится дома.

Я здорова, сижу дома. Это какой-то бред... Задолбали все, — засмеявшись, отметила артистка.

О том, что Ларису Луппиан увезли в больницу в Санкт-Петербурге после жалоб на боли в области сердца, ранее сообщил Telegram-канал «112». В публикации говорилось, что артистка находится в сознании, а врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Отмечалось, что ей придется провести несколько дней в кардиологическом центре.

28 ноября стало известно о госпитализации после инфаркта самого Боярского. Сообщалось, что в Мариинскую больницу артиста доставили 27 ноября. Спустя сутки врачам удалось стабилизировать его состояние и перевести из реанимации в обычную палату.

На этой неделе в больницу попал 90-летний отец актера Сергея Гармаша Леонид Гармаш. Причиной госпитализации могли стать осложнения, возникшие после операции на тазобедренном суставе. Пенсионер пожаловался на припухлость и покраснение в районе таза еще 4 декабря. Сам Сергей Гармаш пока не прокомментировал эту информацию.