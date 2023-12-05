Стало известно о госпитализации 90-летнего отца актера Гармаша Mash: отец Гармаша попал в реанимацию из-за осложнений после операции на суставе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что 90-летний отец актера Сергея Гармаша попал в реанимацию. По данным источников канала, причиной госпитализации могли стать осложнения, возникшие после операции на тазобедренном суставе. Авторы публикации подчеркивают, что пенсионер пожаловался на припухлость и покраснение в районе таза еще 4 декабря. Сам Сергей Гармаш пока не прокомментировал эту информацию.

Источники канала утверждают, что в 2018 году Леониду Гармашу протезировали левый тазобедренный сустав, операция прошла успешно, никаких жалоб у пенсионера не было. По данным Mash, 4 декабря мужчине резко стало плохо. Как сообщает канал, врачи обнаружили у него абсцесс и приняли решение о госпитализации для проведения повторной операции. Источники уточняют, что после хирургического вмешательства он был доставлен в реанимационное отделение, а затем переведен в стационар, состояние пациента оценивается как стабильное.

В конце ноября артист и певец Михаил Боярский был доставлен в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с инфарктом. Эту информацию подтвердил сын актера Сергей Боярский. Предполагается, что его выпишут из больницы в течение недели.