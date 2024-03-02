«Я этого стеснялась»: Боярская рассказала, кем она мечтала стать в детстве Боярская призналась в детской мечте работать стюардессой или модельером

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская в интервью на YouTube-канале «Света вокруг света» призналась, что не планировала связывать свою жизнь с работой актрисой. По ее словам, она всегда считала эту профессию несерьезной и даже стеснялась ее. Несмотря на постоянный пример перед глазами в виде родителей, она мечтала о работе стюардессой, модельером или на крайний случай учительницей.

Я за кулисами вращалась все время у родителей в театре, но у меня был какой-то дикий скепсис по отношению ко всему, что делают родители. Мне казалось это ужасно несерьезным, я этого стеснялась. И вообще, папина популярность для меня была скорее минусом, чем плюсом, — призналась Боярская.

Вспоминая о детских мечтах, она призналась, что хотела быть стюардессой, потому что всегда считала их красивыми. Говоря о работе модельера, актриса добавила, что никогда не умела рисовать, однако это не мешало ей грезить о профессии.

Ранее супруг Боярской Максим Матвеев признался, что по вопросам карьеры в кино больше всех советуется именно с женой. При этом, по его словам, решения он все равно принимает сам и делает что хочет, невзирая на чье-либо мнение. Актер добавил, что о работе супруги он тоже высказывается, но Елизавета Боярская — профессионал.