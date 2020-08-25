Warner Bros. снимет мультфильм «Бэтмен. Долгий Хеллоуин»

Кинокомпания Warner Bros. планирует снять два мультфильма, основанных на комиксе «Бэтмен. Долгий Хеллоуин». Они будут посвящены о ранних годах Брюса Уэйна.
По сюжету Бэтмен будет пытаться поймать убийцу, который совершает преступления по праздникам,
Серия комиксов вышла в 1990-х годах. Мультфильмы, предположительно, появятся осенью 2021 года.
Ранее кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый фильма «Бэтмен» американского режиссёра Мэтта Ривза. Главную роль в картине исполнил Роберт Паттинсон, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен