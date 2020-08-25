Warner Bros. снимет мультфильм «Бэтмен. Долгий Хеллоуин»

Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix опубликовал документальный фильм, рассказывающий о создании сериала «Ведьмак» по одноимённой серии романов польского автора Анджея Сапковского. Также платформа представила трейлер картины.

30-минутное видео состоит из монологов шоураннера Лорен Хиссрих и актёров, сыгравших в проекте. Они рассказали о съёмках и своих впечатлениях от работы. В ролике также можно увидеть кадры с площадки...