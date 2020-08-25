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Warner Bros. снимет мультфильм «Бэтмен. Долгий Хеллоуин»

13:51, 26 августа 2020
Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кинокомпания Warner Bros. планирует снять два мультфильма, основанных на комиксе «Бэтмен. Долгий Хеллоуин». Они будут посвящены о ранних годах Брюса Уэйна.

По сюжету Бэтмен будет пытаться поймать убийцу, который совершает преступления по праздникам, сообщает CBR. Создателями истории, состоящей из 13 выпусков стали Джеф Лоэб и Тим Сейл.

Серия комиксов вышла в 1990-х годах. Мультфильмы, предположительно, появятся осенью 2021 года.

Ранее кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый фильма «Бэтмен» американского режиссёра Мэтта Ривза. Главную роль в картине исполнил Роберт Паттинсон, писал NEWS.ru.

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