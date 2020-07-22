Вышла короткометражка о танцевальной чуме 1518 года

Телеканал BBC Two выпустил короткометражный фильм Strasbourg 1518 о танцевальной чуме, вспыхнувшей в городе Священной Римской империи пять веков назад.
Режиссёром выступил Джонатан Глейзер, известный по картине «Побудь в моей шкуре». Саундтрек написала Мика Ливай, которая также создала музыку к «Побудь в моей шкуре». В картине снялись профессиональные танцоры.
Действие картины не сфокусировано на событии XVI века, а только основано на нём. Проект не доступен к просмотру жителям России, но его
Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Кирилл Серебренников начал работу над короткометражным фильмом, рассказывающем о русском композиторе Петре Чайковском. Главную роль исполнит Евгений Миронов.
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