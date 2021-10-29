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Вышел трейлер второго сезона «Ведьмака»

17:52, 29 октября 2021
Вышел трейлер второго сезона «Ведьмака» Фото: Katalin Vermes/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Netflix разместил в своём YouTube-канале трейлер второго сезона сериала «Ведьмак», основанного на книгах польского писателя Анджея Сапковского. Его премьера состоится 17 декабря.

Длительность ролика составляет около трёх минут. Он содержит кадры, повествующие о событиях, описанных в романе «Кровь эльфов», а также первых двух книгах саги, содержавших отдельные новеллы о ведьмаке Геральте.

Главные роли в сериале исполняют Генри Кавилл, Фрейя Аллен и Аня Чалотра. Шоураннером второго сезона выступила Лорен Шмидт Хиссрич. Сериал считается считается одним из наиболее успешных проектов производства Netflix.

В августе Netflix выпустил спин-офф сериала «Ведьмак» — мультфильм под названием «Ведьмак: Кошмар волка». Он рассказывает историю Весемира — наставника Геральта и других ведьмаков, который в книгах Сапковского появляется лишь эпизодически. Производством фильма занималась корейская студия Studio Mir.

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