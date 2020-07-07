Вышел трейлер второго сезона сериала «Академия Амбрелла»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала «Академия Амбрелла». Премьера намечена на 31 июля.
Проект рассказывает о семерых детях с суперспособностями, которых усыновил и вырастил миллиардер. В новый сериях герои оказались в прошлом, в 1960-х годах, и теперь должны объединиться, чтобы вновь попытаться спасти мир.
Создатели сериала — Гэбриел Ба и Джерард Уэй, известный как фронтмен группы My Chemical Romance. Постановщиками выступили Стивен Серджик, Джереми Уэбб и Эндрю Бернштейн. Главные роли исполнили Эллен Пейдж, Том Хоппер и Дэвид Кастанеда.
Ранее издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из второго сезона «Академии Амбрелла», писал NEWS.ru.
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