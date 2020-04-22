Вышел трейлер трейлер комедии «Любовнички» с Кумэйлом Нанджиани

https://static.news.ru/photo/2c8c7284-84b7-11ea-97ba-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Любовнички» Фото: Skip Bolen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер романтической комедии «Любовнички». Главные роли в картине исполнили Кумэйл Нанджиани, известный по фильму «Вечные» и шоу «Силиконовая долина» и Исса Рэй, сыгравшая в сериале «Белая ворона».

Лента рассказывает о супругах на грани развода, которым приходится объединить усилия, когда они становятся подозреваемыми в убийстве. Премьера состоится 22 мая. Ролик опубликован на YouTube-канале платформы.

Производством картины занималась студия Paramount. Фильм должен был получить полноценный кинопрокат, однако премьеру пришлось перевести в Сеть из-за пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, Netflix опубликовал трейлер сериала White Lines, рассказывающий о расследовании обстоятельств смерти диджея. Создателем выступил Алекс Пина, известный по работе над испанским проектом «Бумажный дом».