Вышел трейлер трейлер комедии «Любовнички» с Кумэйлом Нанджиани

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер романтической комедии «Любовнички». Главные роли в картине исполнили Кумэйл Нанджиани, известный по фильму «Вечные» и шоу «Силиконовая долина» и Исса Рэй, сыгравшая в сериале «Белая ворона».
Лента рассказывает о супругах на грани развода, которым приходится объединить усилия, когда они становятся подозреваемыми в убийстве. Премьера состоится 22 мая. Ролик
Производством картины занималась студия Paramount. Фильм должен был получить полноценный кинопрокат, однако премьеру пришлось перевести в Сеть из-за пандемии коронавируса.
Как писал NEWS.ru, Netflix опубликовал трейлер сериала White Lines, рассказывающий о расследовании обстоятельств смерти диджея. Создателем выступил Алекс Пина, известный по работе над испанским проектом «Бумажный дом».
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