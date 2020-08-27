Вышел трейлер сериала «Просто представь, что мы знаем» Романа Волобуева

https://static.news.ru/photo/a911dce8-e855-11ea-8444-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com

Стриминговый сервис «КиноПоиск HD» опубликовал трейлер мини-сериала «Просто представь, что мы знаем». Премьера намечена на 24 сентября.

Проект рассказывает о журналисте-расследователе Евгении Малышеве, который вернулся в профессию и начал сотрудничать с двумя создательницами популярного Telegram-канала. По ходу работы он понимает, что за время его отсутствия журналистика сильно изменилась, и ему приходится окунуться в мир новых медиа, сообщает «КиноПоиск».

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Режиссёром выступил Роман Волобуев, который раньше работал редактором журнала «Афиша», главным редактором Empire и заместителем главного редактора GQ. Сериал снят по сценарию Ильи Маланина и Милы Просвириной.

Главные роли исполнили Евгений Стычкин, Анфиса Черных и Рина Гришина. В шоу также приняли участие Юлия Снигирь, Максим Виторган, Екатерина Вилкова и Артур Ваха.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис START опубликовал сериал «Хороший человек», снятый по мотивам истории об ангарском маньяке. Режиссёром выступил Константин Богомолов.