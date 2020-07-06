Вышел трейлер сериала Die Hart с Джоном Траволтой и Кевином Хартом

https://static.news.ru/photo/0b90aa1a-c034-11ea-a8b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: hollywoodstreams/youtube.com

Появился трейлер комедийного сериала Die Hart с Джоном Траволтой и Кевином Хартом в главных ролях. Премьера шоу состоится на стриминоговом сервисе Quilbi 20 июля.

Харт исполняет роль альтернативной версии самого себя. По сюжету, он устал от ролей второстепенных персонажей в комедиях, и известный режиссёр предлагает ему стать звездой блокбастера.

Для того, чтобы сыграть в боевике Харту придётся пройти обучение в школе экшен-актёров, процессом в которой руководит Рон Уилкокс, которого сыграл Джон Траволта.

Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала «Политик». Автором проекта выступил Райан Мёрфи, создавший шоу «Американская история ужасов», писал NEWS.ru.