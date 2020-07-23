Вышел трейлер российской фантастики «Вратарь Галактики»

https://static.news.ru/photo/d049eefc-ccc8-11ea-a8f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Вратарь Галактики»/kinopoisk.ru

Кинокомпания «СТВ» опубликовала трейлер фантастического фильма «Вратарь Галактики» российского и узбекского режиссёра Джаника Файзиева.

Действие картины происходит в будущем, где в космосе проходят соревнования по космоболу. Главный герой по имени Антон не испытывает интереса к игре, но однажды обнаруживает у себя суперспособности и решает принять участие.

Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва — в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу — игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои, — говорится в описании ролика.

Главные роли в ленте исполнили Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова и Иван Иванович. Российская премьера намечена на 27 августа.

В июне «Вратаря Галактики» продали в прокат на территории США. Дистрибьюцией проекта с локализованным названием Cosmoball займётся независимая компания WellGo USA, писал NEWS.ru.