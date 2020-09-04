Вышел трейлер продюсерского проекта режиссёра «Гравитации»

Команда фильма «Бэтмен» американского режиссёра Мэтта Ривза вернулась на съёмки картины без исполняющего заглавную роль Роберта Паттинсона. Его пришлось поместить на карантин после того, как у него нашли коронавирус.

Продюсеры пришли к решению не замораживать процесс, чтобы не допустить финансовых потерь, к которым приводят задержки в графике, сообщает Daily Mail. На площадке будут соблюдены все меры по профилактике вирусных...