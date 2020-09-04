Вышел трейлер продюсерского проекта режиссёра «Гравитации»

Кинокомпания New Europe Film Salesопубликовала трейлер фильма «Ученик» (The Disciple). Продюсером выступил мексиканский режиссёр Альфонса Куарон, снявший картины «Рома» и «Гравитация».
Лента рассказывает о Шараде Нерулкаре, который посвятил жизнь тому, чтобы стать исполнителем индийской классической музыки. После того, как в эту многовековую традицию его посвятил отец, он старается добиться успеха из самых искренних побуждений. Но с годами герой всё чаще задумывается о том, а можно ли вообще воплотить эту мечту,
Главную роль исполнил реальный мастер-солист индийской классической музыки Адитья Модак. Режиссёром выступил Чайтанья Тамхане, известный по ленте «Суд».
Международная премьера фильма прошла 4 сентября на Венецианском кинофестивале в рамках основного конкурса.
Как писал NEWS.ru, компания Ufo Distribution опубликовала трейлер французского и аргентинского режиссёра Гаспара Ноэ. В российский прокат картина выйдет 19 ноября.
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