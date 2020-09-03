Вышел трейлер фильма «S#!%house», получившей главный приз фестиваля SXSW

https://static.news.ru/photo/895ac330-eddf-11ea-b8e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: IFC Films/youtube.com

Кинокомпания IFC Films опубликовала трейлер фильма «S#!%house» (Shithouse) начинающего американского режиссёра Купера Райффа. Картина выиграла главный приз фестиваля South by Southwest (SXSW) в конкурсе полнометражных фильмов.

Картина рассказывает о студенте, проводящем первый год в колледже. Он разочаровался в студенческой жизни и даже планирует перевестись в другое заведение, чтобы учиться ближе к матери. Его намерения меняются после того, как он попадает на вечеринку в кампусе и знакомится с девушкой.

Райфф сам исполнил главную роль в ленте. Компанию в кадре ему составили Дилан Гелула, Оливия Уэлш и Джей Дюпласс.

Картина выйдет сразу в Сети. Цифровой релиз состоится 16 октября.

Как писал NEWS.ru, в Сети появился трейлер фильма «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги об агенте 007 Джеймсе Бонде. Премьера намечена на ноябрь.