Вышел трейлер документального фильма Ай Вэйвэя о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/17f3bef6-e5ef-11ea-9fe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alamo Drafthouse/youtube.com

Американская сеть кинотеатров опубликовала трейлер фильма Coronation («Коронация») китайского художника Ай Вэйвэя. Картина посвящена пандемии коронавируса в Ухане.

В ролике показаны больницы, вокзалы, набережные и здания в китайском городе, который закрыли на карантин. Лента рассказывает истории жителей Уханя, население которого составляет 11 млн человек.

Фильм также запечатлел, как власти в экстренном режиме реагировали на распространение COVID-19 и предпринимали меры по его сдерживанию. Вместе с тем в картине содержится критика бюрократической системы, которая вышла на поверхность во время карантина.

Ранее проживающий в Великобритании художник Ай Вэйвэй заявил, что возникновение коронавируса лишь усилило ситуацию с «полицейским государством» в КНР. Он пояснил, что власти поддерживают собственную силу, зная всё обо всех — «что на уме у людей и как они себя ведут», писал NEWS.ru.