Вышел тизер фильма «Земля кочевников» со звездой «Трёх билбордов»

Кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала тизер фильма «Земля кочевников» китайского режиссёра Хлои Чжао, известной как постановщица супергеройской картины «Вечные» вселенной Marvel. Выход картины намечен на декабрь.
Лента рассказывает о женщине, которая собирает вещи в фургон и становится кочевником после того, как в корпоративном городке штата Невада происходит экономический кризис.
В фильме сыграла американка Фрэнсис Макдорманд, известная по роли в ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В проекте также приняли участие реальные кочевники, которые поделились своим опытом кочевой жизни в США.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Ребекка» британского режиссёра Бена Уитли, известного как постановщик картины «Перестрелка». Главные роли в проекте исполнили Лили Джеймс и Арми Хаммер, известный по ролям в фильмам «Социальная сеть» Дэвида Финчера и «Перестрелке» Уитли.
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