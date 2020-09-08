Вышел тизер фильма «Земля кочевников» со звездой «Трёх билбордов»

https://static.news.ru/photo/401f145a-f1e0-11ea-a77a-fa163e074e61_660.jpg Фото: SearchlightPictures/youtube.com

Кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала тизер фильма «Земля кочевников» китайского режиссёра Хлои Чжао, известной как постановщица супергеройской картины «Вечные» вселенной Marvel. Выход картины намечен на декабрь.

Лента рассказывает о женщине, которая собирает вещи в фургон и становится кочевником после того, как в корпоративном городке штата Невада происходит экономический кризис.

В фильме сыграла американка Фрэнсис Макдорманд, известная по роли в ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В проекте также приняли участие реальные кочевники, которые поделились своим опытом кочевой жизни в США.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Ребекка» британского режиссёра Бена Уитли, известного как постановщик картины «Перестрелка». Главные роли в проекте исполнили Лили Джеймс и Арми Хаммер, известный по ролям в фильмам «Социальная сеть» Дэвида Финчера и «Перестрелке» Уитли.