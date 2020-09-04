Вышел тизер байопика феминистки Глории Стайнем с Джулианной Мур

https://static.news.ru/photo/64bb920e-ee91-11ea-b907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artemis Rising Foundation

В Сети появился тизер фильма «Глории» американского режиссёра Джули Тэймор. Премьера намечена на 30 сентября.

Картина рассказывает историю жизни феминистки Глории Стайнем: детство в США, юность в Индии, работа в New York Magazine, создание журнала Ms. и участие в движении за права женщин.

Активистку сыграли четыре актрисы Алисия Викандер, Джулианна Мур, Лулу Уилсон и Кира Армстронг. В ленте также снялись Жанель Моне, Лоррейн Туссен, Бетт Мидлер, Моника Санчес и Кимбирли Герреро.

Фильм выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер мини-сериала «Ход королевы». Премьера намечена на 23 октября.