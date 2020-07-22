Вышел отрывок из триллера «Неистовый» с Расселом Кроу

https://static.news.ru/photo/7df739d2-cc20-11ea-b2d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Burek Films/Solstice Studios

Издание NME опубликовало отрывок из фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу. Мировая премьера намечена на 31 июля.

По сюжету картины, женщина по имени Рэйчел сталкивается на дороге с мужчиной, которого она обогнала на светофоре. Незнакомец начинает преследовать её. Он нападает как на неё саму, так и на её знакомых.

В новом ролике показана сцена, в которой персонаж Рассела Кроу пытается догнать на автомобиле мать с ребёнком.

Роли в фильме также исполнили Карен Писториус, Гэбриел Бейтман и Джимми Симпсон.

Производством ленты занималась компания Solstice Studios. Режиссёром выступил немец Деррик Борте, писал NEWS.ru.