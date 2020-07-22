Вышел отрывок из триллера «Неистовый» с Расселом Кроу

Издание NME опубликовало отрывок из фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу. Мировая премьера намечена на 31 июля.
По сюжету картины, женщина по имени Рэйчел сталкивается на дороге с мужчиной, которого она обогнала на светофоре. Незнакомец начинает преследовать её. Он нападает как на неё саму, так и на её знакомых.
В новом ролике
Роли в фильме также исполнили Карен Писториус, Гэбриел Бейтман и Джимми Симпсон.
Производством ленты занималась компания Solstice Studios. Режиссёром выступил немец Деррик Борте, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники