Вышел отрывок из финального сезона «Агентов «Щ.И.Т.»

https://static.news.ru/photo/db8e5ec4-8a29-11ea-ae52-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Фото: Marvel Television

Компания Marvel опубликовала отрывок из финального сезона сериала «Агенты «Щ.И.Т.». Таким образом студия напомнила, что до премьеры, которая состоится 27 мая, остался месяц.

В ролике показано, как главные герои попали в Нью-Йорк 1930-х годов, переместившись во времени. По сюжету, им предстоит «предстоит спасти прошлое, настоящее и будущее».

В какой год мы попали теперь? — говорится в публикации.

Как писал NEWS.ru, компания Marvel Television, разрабатывавшая все сериалы киновселенной, объявила о закрытии. В последнее время студия работала над двумя шоу — «Беглецы» и «Агенты Щ.И.Т.», финальные сезоны которых выйдут в 2020 году.