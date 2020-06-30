Вышел новый тизер хоррора «Кэндимен»

https://static.news.ru/photo/3179efe2-baae-11ea-9c43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Universal Pictures/youtube.com

Компания Universal Pictures опубликовала новый тизер картины «Кэндимен», продюсером которой выступил Джордан Пил, снявший хорроры «Мы» и «Прочь». Новый проект представляет собой ремейк фильма ужасов 1992 года.

Американский актёр Яхья Абдул-Матин II исполнил в картине центральную роль. В ролике ему объясняют, кто такой Кэндимен.

События фильма развернутся в наши дни в городе Чикаго. Проект не является полноценным перезапуском оригинальной серии фильма.

Как писал NEWS.ru, в феврале Universal Pictures опубликовала трейлер «Кэндимена». В ролике главный герой смотрит в зеркало и видит в отражении оружие главного героя — огромный крюк.