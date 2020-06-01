Вуди Аллен раскритиковал актёров, отказавшихся работать с ним

https://static.news.ru/photo/b2515fd8-a41f-11ea-bac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dennis Van Tine/Global Look Press

Американский режиссёр Вуди Аллен выступил с критикой в адрес актёров и актрис, которые отказались сотрудничать с ним после того, как его приёмная дочь Дилан Фэрроу обвинила его в сексуальных домогательствах.

Аллен назвал поведение артистов глупостью. Он заявил в интервью The Guardian, что они понятия не имеют о фактах, и поэтому цепляются за выгодную им и безопасную позицию.

'Do I really care?' Woody Allen comes out fighting https://t.co/7Wr9xp5Qcy — The Guardian (@guardian) May 29, 2020

Кто в мире не против растления детей? Обличение меня стало модным занятием, это похоже на то, как все вокруг, вдруг, стали есть капусту, — сказал кинематографист.

Аллен подчеркнул, что любой желающий может разобраться в обвинениях и понять, что они безосновательны и смехотворны.

С режиссёром отказались работать Майкл Кейн, Колин Ферт, Мира Сорвино и Грета Гервиг. Позже к ним присоединились Ребекка Холл, Тимоти Шаламе и Селена Гомез.

Как писал NEWS.ru, издательский дом в Нью-Йорке Hachette Book Group (HBG) принял решение отказать режиссёру Вуди Аллену в публикации его мемуаров. Представители компании подчеркнули, что в своей работе стараются учитывать «разные голоса и конфликтующие взгляды».