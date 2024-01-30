Весил 55 килограммов, брился налысо: ради каких ролей менялся Кристиан Бейл

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Кадр из фильма «Машинист»

Оскароносному актеру Кристиану Бейлу сегодня исполнилось 50 лет. Ради ролей он более 10 раз экспериментировал с весом — набирал и сбрасывал килограммы в рекордные сроки. К юбилею артиста NEWS.ru собрал список фильмов, перед съемками в которых Бейл толстел или доводил себя до изнеможения.

«Американский психопат» (2000)

Вес: 81 килограмм

В 26 лет Кристиан сыграл Патрика Бэйтмана — самовлюбленного человека с маниакальными наклонностями — в картине «Американский психопат». Чтобы перевоплотиться в героя фильма, Бейл тренировался в зале четыре месяца: по три часа шесть раз в неделю. Такие усилия были связаны с тем, что Патрик Бэйтман часто появляется в сценах с обнаженным торсом, демонстрируя мышцы.

В те времена Бейл не был поклонником изнурительных тренировок, потому вместо занятий в спортзале он иногда шел с друзьями в паб. Режиссера Мэри Хэррон такой подход не устроил, и за шесть недель до начала съемок она наняла актеру персонального тренера. Он назначил Кристиану диету и заставил заниматься в зале по три часа ежедневно.

Тренировки Бейла состояли из базовых упражнений и комплексов на мышцы пресса. Такими темпами к началу съемок актер набрал качественную массу и весил 81 кг.

«Машинист» (2004)

Вес: 55 килограммов

После «Американского психопата» Бейл оставил постоянные тренировки и немного прибавил в весе, но при подготовке к следующей работе ему пришлось резко похудеть.

Кристиан получил роль депрессивного и истощенного Тревора Резника в драме «Машинист». Актер сыграл мужчину, который почти год не спал, не ел и выглядел соответственно. За четыре месяца Кристиан сбросил почти 30 килограммов. Бейл признавался, что чувствует себя отлично, хотя и понимает, что «словно уничтожает самого себя». На ногах актера практически не осталось мышц. Вес чуть превышал отметку в 50 килограммов, при его росте в 183 сантиметров.

По словам артиста, во время подготовки к фильму он постепенно сократил рацион до нескольких сотен калорий в сутки. Притом что норма среднестатистического человека, не занимающегося спортом, составляет от 2500 до 3500 калорий.

Бейл очень много пил, буквально запивая чувство голода. Актер сел на жесткую диету. В его рацион входила банка тунца, одно яблоко и три чашки кофе. Кардиотренировки почти не понадобились, ведь в условиях голода организм сам сжег запасы жира и некогда наработанные мышцы.

За роль Тревора Кристиан получил награду как лучший актер на Каталонском кинофестивале в Ситжесе. Сам Бейл так вспоминал тот период: «Я почти ничего не ел, вот и весь секрет. Похудеть помогло отвлечение. Оно спасало в те моменты, когда нападал голод. Хочется есть — почитай книгу».

«Бэтмен: Начало» (2005)

Вес: 86 килограммов

Спустя шесть недель после окончания работы над «Машинистом» режиссер Кристофер Нолан проводил тестовые пробы с Кристианом Бейлом на роль Бэтмена. Режиссер посмотрел на 54-килограммового артиста и сказал: «Просто постарайся стать как можно больше».

По словам актера, полтора месяца он просто ел все подряд, а потом вернулся к системным тренировкам в спортивном зале.

«Я перестарался, потому что просто наслаждался обжорством. Проигнорировал все советы начинать с супов — сразу же набросился на пиццу, мороженое и все такое, ел по пять блюд за один присест. Так что за короткое время я дошел 96 килограммов. И это привело к посещению некоторых врачей, чтобы все уладить», — вспоминал актер.

К началу съемок Кристиану все же пришлось похудеть на 10 килограммов. Чтобы сбросить вес, Бейл много бегал и убрал из рациона углеводы.

«Спасительный рассвет» (2006)

Вес: 61 килограмм

Для роли военнопленного из Вьетнама в фильме «Спасительный рассвет» Кристиану пришлось похудеть на 25 килограммов. Картину снимали от конца к началу, потому что в течение 44-дневных съемок в Таиланде Бейлу, Стиву Зану и Джереми Дэвису нужно было набрать вес. Режиссер Вернер Херцог тоже избавился от 13 килограммов, чтобы поддержать актеров.

«Боец» (2010)

Вес: 66 килограммов

Нормальный вес Кристиана Бэйла — около 80 килограммов. В такой форме он был в 2009-м, когда снимался в фильме «Терминатор: Да придет спаситель». Но через несколько месяцев начиналась работа над картиной «Боец», где Кристиан играл бывшего боксера, у которого проблемы с наркотиками.

В этот раз Бейл раздумывал перед тем, как согласиться на роль. «Не бывает так, что я отказываюсь от работы, потому что в ней нужна физическая трансформация. Обычно я беру работу, а потом такой: черт, тут нужна трансформация. В „Бойце“ мне просто понравился этот персонаж, а потом я понял: блин, он же полусредний вес», — рассказывал актер.

Бейлу пришлось не просто похудеть, а выглядеть изможденным и жилистым одновременно. Ведь его герой — бывший спортсмен. Чтобы привести себя в нужную форму, Бейл все время бегал. «Я бегал как помешанный, я мог бегать часами и чувствовал себя только лучше», — говорил Кристиан.

За роль боксера Бейл получил премию «Оскар» в ном инации «Лучший актер второго плана».

«Афера по-американски» (2013)

Вес: 92 килограмма

После «Бойца» Бейлу пришлось еще раз набрать 90 килограммов для съемок в продолжении «Темного рыцаря», а затем сбросить вес до 66 килограммов ради картины «Из пекла» в 2013-м. В том же году Бейл начал сниматься в фильме «Афера по-американски», ему снова пришлось резко похудеть.

Чтобы перевоплотиться в толстого жулика Ирвинга Розенфельда, Кристиан начал есть фастфуд и побрился налысо.

«Я съел много пончиков, целую кучу чизбургеров и все, до чего дотягивался. Сначала весил 85 килограммов, потом 105. Я люблю бегать с дочерью: бороться, лазать везде. И я не мог этого делать. Я чувствовал себя ужасно. Ты действительно ценишь это, когда возвращаешься к такому состоянию, когда можно провести время на батуте и не чувствовать себя так, будто вот-вот умрешь», — делился воспоминаниями актер.

На тот момент Кристиану было уже 39 лет, быстро менять физическую форму не получалось. После этой роли актер худел полгода.

Роль жулика принесла Бейлу еще одну номинацию на «Оскар», «Золотой глобус», а также на премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в номинации «Лучшая мужская роль».

«Власть» (2018)

Вес: 100 килограммов

В драмеди Адама Маккея «Власть» актер сыграл вице-президента США Дика Чейни, который начал войну в Ираке ради прибыли корпораций. Чтобы сыграть политика, Кристиан набрал 20 килограммов, побрил голову и покрасил брови.

«Я раньше не обращался к врачу или диетологу по поводу набора или потери веса для ролей. Но в конце концов пришлось. Не может быть ничего здорового в том, чтобы набирать такое количество веса за короткое время, но я сделал это самым здоровым образом», — рассказывал о роли Бэйл.

После фильма «Власть» Кристиан отказался когда-либо еще толстеть и худеть для ролей. «В прошлом, желая похудеть, я говорил: просто буду курить, пить виски, и все, это работало! Но мне сейчас за сорок, и я подумал: вероятно, есть сливочные слойки без остановки не очень хорошо для моего „мотора“», — признавался актер.

«Форд против Феррари» (2019)

Вес: 70 килограммов

После работы над «Властью» Бейл сразу начал подготовку к фильму «Форд против Феррари». Там Кристиан сыграл гениального гонщика Кена Майлза. Для этого актер сбросил все, что наел для роли вице-президента, и еще 10 килограммов сверху.

«Я похудел и оказался в состоянии влезть в GT40. Когда я менялся для „Американского психопата“, все говорили мне, что это карьерное самоубийство. И я немного разочаровался, что этим не закончилось. Я вроде как надеялся, что, может быть, мне придется найти себе другое занятие. Потому что я слишком упертый. Но теперь я беспокоюсь о том, чтобы трансформация стала обычной темой на переговорах. Делать такое с собой ненормально и нездорово для людей», — заключил Кристиан.

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