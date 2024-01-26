Вертинская, Ковальчук, Снигирь: чем отличались сыгравшие Маргариту актрисы

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Анастасия Вертинская, Юлия Снигирь, Анна Ковальчук

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» экранизировали шесть раз. Две картины сделали польские режиссеры, три — отечественные мастера. 25 января на экраны вышла шестая экранизация, режиссером которой стал Михаил Локшин.

Первой кинолентой по произведению Булгакова был итальяно-югославский фильм режиссера Александра Петровича. Роль Маргариты сыграла американо-итальянская актриса Мимзи Фармер. Картина получила несколько кинематографических наград, хотя сильно отличалась от романа первоисточника. Маргарита не была внешне похожа на героиню книги Булгакова. Вместо брюнетки зрители увидели на экранах миловидную блондинку с короткой стрижкой.

Юрий Кара был первым отечественным режиссером, который взялся за экранизацию «Мастера и Маргариты». У картины была сложная производственная судьба. Съемки начались еще в 1994 году, но на экраны фильм вышел только в 2011-м. На роль Маргариты претендовали Вера Сотникова, Ирина Алферова, Анна Самохина и Елена Майорова, но сыграла ее Анастасия Вертинская, хотя ей тогда уже было 50 лет.

Литературовед и главный специалист по Булгакову Мариэтта Чудакова считала, что актриса отлично подошла на роль главной героини. «Анастасия Вертинская — весьма точное попадание в облик Маргариты, задуманный автором. У нее то, что называется „порода“ или, как говорит Воланд, „кровь“. И еще неуловимый отпечаток женщины начала 30-х годов (когда „порода“ еще не стерлась до конца советской жизнью)», — говорила Чудакова.

В 2005 году на экраны вышел 10-серийный телесериал Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». Маргариту сыграла актриса Анна Ковальчук. Владимир Бортко объяснял свой выбор так: «Она ведьма. А если серьезно, то она талантлива, умна и красива. К тому же, на мой взгляд, она очень похожа на Елену Сергеевну, жену Булгакова. У нее лицо того времени».

Последняя на данный момент экранизация вышла 25 января. Режиссер Михаил Локшин утвердил на роль Маргариты актрису Юлию Снигирь. Актриса призналась, что очень любит книгу Булгакова. «Я думаю, что это роман о любви. Раньше мне нравились главы о Воланде, потом я полюбила главы, касающиеся Ершалаима. Но вот сейчас, готовясь к съемкам, я поняла, что имел в виду Булгаков, и это роман о любви», — сказала актриса.

Как отличались друг от друга Маргариты в разных экранизациях, смотрите в фотогалерее News.ru.