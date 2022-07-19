В Якутии стартовали съемки фильма «Кончится лето»

Фото: Пресс-служба KION

Съемки фильма «Кончится лето»

В Якутии стартовали съемки фильма «Кончится лето» о приключениях двух братьев, которые сбегают с чужим золотом. Режиссеры картины — Владимир Мункуев и Максим Арбугаев, для которого это будет дебют в полнометражном игровом кино, раньше он делал документальные работы. В главных ролях снимаются Юра Борисов и Макар Хлебников.

Это и драма, и роуд-муви, и философская притча, уходящая корнями в библейский миф о Каине и Авеле. Вечный сюжет о старшем и младшем брате, о свободе и выборе, о природе добра и зла. Мне кажется, что сейчас эта архетипичная история особенно актуальна, — рассказал продюсер Евгений Никишов.

Работа над фильмом пройдет полностью в Якутии, некоторые сцены снимут на самом севере — на берегу океана. По словам еще одного продюсера Валерия Федоровича, природа выступает в числе главных героев фильма.

Фото: Пресс-служба KION Съемки фильма «Кончится лето»

Производством картины занимаются кинокомпании LOOKFILM, «МЕСТО СИЛЫ» и онлайн-кинотеатр KION.

12 июля стало известно, что в Петербурге начались съёмки 12-серийной исторической драмы про Екатерину Вторую «Великая. Фильм второй». Картину также снимают в особняках и парках Ленинградской области и на корабле «Полтава». Режиссёр сериала — Сергей Гинзбург, главную роль исполнила Елизавета Боярская.