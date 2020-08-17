В возрасте 35 лет умер актёр из фильма «Домино» Эш Кристиан

https://static.news.ru/photo/2465d02e-e08c-11ea-9101-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ashchristian

Умер американский режиссёр, продюсер и актёр Эш Кристиан. Ему было 35 лет.

Артист скончался в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта, сообщает Variety. Смерть наступила во сне.

Кристиан родился 16 января 1985 года и в возрасте 19 лет снял первую короткометражную картину. Позже он создал фильмы «Петуния», «Мангус!» и «Любовь в бегах».

Кроме того, он известен по ролям в фильмах и сериалах, среди которых «Домино», «В поле зрения», «Клиент всегда мёртв» и «Дурнушка».

Как писал NEWS.ru, американский актёр и комик Стивен Гловер, известный как Стив-О из шоу «Чудаки», приклеил себя на скотч к билборду, на котором разместили рекламу его нового шоу. Выступление получило название Gnarly («Кривой»).