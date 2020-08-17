В возрасте 35 лет умер актёр из фильма «Домино» Эш Кристиан

Умер американский режиссёр, продюсер и актёр Эш Кристиан. Ему было 35 лет.
Артист скончался в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта,
Кристиан родился 16 января 1985 года и в возрасте 19 лет снял первую короткометражную картину. Позже он создал фильмы «Петуния», «Мангус!» и «Любовь в бегах».
Кроме того, он известен по ролям в фильмах и сериалах, среди которых «Домино», «В поле зрения», «Клиент всегда мёртв» и «Дурнушка».
Как писал NEWS.ru, американский актёр и комик Стивен Гловер, известный как Стив-О из шоу «Чудаки», приклеил себя на скотч к билборду, на котором разместили рекламу его нового шоу. Выступление получило название Gnarly («Кривой»).
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