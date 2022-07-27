В России начались съемки сериала «Любовь Советского Союза»

Фото: Пресс-служба «Первого канала»

Съемки 8-серийного драматического фильма «Любовь Советского Союза»

Первый канал и онлайн-кинотеатр Okko объявили о начале съемок 8-серийного драматического фильма «Любовь Советского Союза». Сюжет расскажет о «короткой, но невероятно яркой» жизни звезды театра и кино СССР, сообщает пресс-служба телеканала. При этом, кто именно станет прообразом главной героини, пока не разглашается.

В волнении ожидала первого дня съемок и, когда приехала на площадку, то первые секунды просто стояла с открытым ртом, настолько была поражена масштабом и красотой: «Ого! Это наше кино, и мы в нем снимаемся?!». Ожидания и волнение неслучайны, я полгода принимала участие в пробах, которые порой длились по десять часов, — рассказала исполнительница главной роли Ангелина Стречина.

Фото: Пресс-служба «Первого канала» Съемки 8-серийного драматического фильма «Любовь Советского Союза»

Она уточнила, что будет воплощать образ «своенравной и безумно талантливой актрисы», которую к тому же можно назвать бесстрашным человеком. Стречина отметила, что ее героиню можно отнести к той категории людей, в которых так много энергии, что они буквально горят.

Ранее в Якутии стартовали съемки фильма «Кончится лето» о приключениях двух братьев, которые сбегают с чужим золотом. Режиссеры картины — Владимир Мункуев и Максим Арбугаев, для которого это будет дебют в полнометражном игровом кино, раньше он делал документальные работы. В главных ролях снимаются Юра Борисов и Макар Хлебников.