Седьмой фестиваль короткометражного кино «Короче» открылся в Калининграде. На церемонии присутствовали исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, режиссёр Валерий Тодоровский, продюсер Сергей Сельянов, актёры Светлана Ходченкова, Андрей Смоляков, Юлия Пересильд и другие. В этом году в основной конкурсной программе участвуют 37 фильмов. Во внеконкурсных программах зрители смогут увидеть подборки семейных короткометражных фильмов, анимации и кинолент о здоровом образе жизни, в том числе работы режиссёров из Сирии, Таджикистана, Киргизии, Ирана, Латвии, Финляндии, Франции и Испании. Фестиваль завершится 18 августа.