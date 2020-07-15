Умерла звезда сериалов «Твин Пикс» и «Зена — королева воинов» Гэйлин Джордж

https://static.news.ru/photo/aeae4b80-c74b-11ea-a1bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: KPA/Global Look Press

Умерла американская актриса и танцовщица Гэйлин Джордж. Ей было 55 лет.

О смерти Джордж сообщила её сестра, передаёт Daily Mirror. Артистка скончалась 14 июля, за день до своего 56-го дня рождения.

Актриса страдала онкологическим заболеванием. Родственники, объявившие сбор средств на похороны, рассказали, что у Джордж был диагностирован рак «во всем организме». Диагноз стал неожиданностью, а врачи заявили, что женщине оставалось жить считанные дни.

Гэйлин Джордж исполнила множество эпизодических ролей в сериалах, среди которых «Твин Пикс», «Зена — королева воинов», «Геркулес», «Остаться в живых», «Как избежать наказания за убийство», а также в полнометражных картинах «Робокоп» и «На гребне волны».

Как писал NEWS.ru, супруга американского актёра Джона Траволты, актриса и фотомодель Келли Престон, скончавшаяся от рака груди, предпочитала скрывать информацию о своём заболевании, о чём заявил представитель семьи.