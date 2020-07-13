Скончавшаяся супруга Джона Траволты скрывала свой диагноз

https://static.news.ru/photo/89c8227a-c50a-11ea-b28f-fa163e074e61_660.jpg Келли Престон Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Супруга американского актёра Джона Траволты, актриса и фотомодель Келли Престон, скончавшаяся от рака груди, предпочитала скрывать информацию о своём заболевании, заявил представитель семьи.

Некоторое время она лечилась, её поддерживали семья и друзья. Она была прекрасной и любящей, заботилась о других и оживляла всё, до чего дотрагивалась, — сообщил представитель семьи, слова которого приводит Газета.ru.

Престон и Траволта прожили вместе почти 30 лет. У пары родились трое детей, их дочери Элле сейчас 20 лет, сыну Бенджамину — 9. В 2009 году их второй сын Джетт скончался в возрасте 16 лет после эпилептического припадка.

Большой успех к Келли Престон пришёл в 1988 году после участия в фильме «Близнецы», где она сыграла на одной съёмочной площадке с Дэнни Де Вито и Арнольдом Шварценеггером.

Ранее NEWS.ru писал, что Джон Траволта сообщил о смерти супруги на своей странице в Instagram. Так, Престон скончалась после двух лет борьбы с заболеванием. По словам актёра, ближайшее время он посвятит своим детям, потерявшим мать. Траволта также выразил благодарность врачам и медсёстрам, которые помогли Келли, а также её многочисленным друзьям и близким, которые были рядом с ней.