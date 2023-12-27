Умер сценарист фильмов Сокурова Сценарист фильмов Сокурова Юрий Арабов скончался на 70-м году жизни

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юрий Арабов

Российский сценарист, заслуженный деятель искусств, лауреат Каннского кинофестиваля Юрий Арабов скончался в возрасте 69 лет, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов РФ. Он известен как соавтор фильмов режиссера Александра Сокурова.

Юрия Николаевича Арабова не стало сегодня, — сообщили в Союзе кинематографистов.

Дату и место прощания с деятелем культуры объявят позже. Причину смерти не уточнили.

Арабов родился в Москве 25 октября 1954 года. Окончил сценарный факультет ВГИКа. Его первой работой в кино стал фильм «Одинокий голос человека» 1978 года, впервые показанный на экранах в 1987 году. Он написал сценарии к 12 фильмам Сокурова, в том числе к таким картинам, как «Телец», «Солнце» и «Фауст». А за сценарий к фильму «Молох» Арабов был удостоен «Золотой пальмовой ветви» на фестивале в Каннах в 1999 году.

22 декабря стало известно о смерти актера Сергея Пепеляева. В драмтеатре «Колесо» сообщили, что артист умер 18 декабря на 33-м году жизни из-за внезапной болезни. Одним из самых известных его появлений в кино стала роль в фильме «Географ глобус пропил», в котором Пепеляев сыграл старшеклассника Деменева.

17 декабря скончался кинорежиссер Отар Иоселиани, снявший такие известные фильмы, как «Листопад» и «Охота на бабочек». Ему было 89 лет.