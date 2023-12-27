Менеджер автосалона в Москва-Сити потерял Lamborghini Urus «112»: москвич угнал Lamborghini с мойки, покатался и оставил машину неподалеку

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Житель столицы угнал Lamborghini Urus с автомойки, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, злоумышленник покатался и оставил кроссовер недалеко от мойки, где его позже нашли сотрудники правоохранительных органов.

По информации канала, Lamborghini Urus стоимостью более 50 млн рублей отогнал на мойку работник автосалона в Москва-Сити. После чего сотрудник вернулся за машиной, но ее там не оказалось, мужчина обратился в полицию. Стражи порядка обнаружили пропажу на соседней улице.

Позже выяснилось, что злоумышленник всю ночь катался на парковке бизнес-центра, а затем оставил машину неподалеку. В администрации автомойки рассказали, что неизвестный украл ключи и получил доступ к машине. Отмечается, что авто не получило никаких повреждений.

Ранее житель Ленобласти отобрал у петербуржца автомобиль, который сам же ему и продал четыре месяца назад. 28-летний инженер рассказал полицейским, что на улице на него накинулись двое мужчин. Одного из них он узнал, так как летом приобрел у него машину LADA Samara. По словам потерпевшего, 29-летний управляющий пунктом выдачи заказов в Кингисеппе выстрелил ему в лицо из аэрозольного пистолета «Добрыня» и похитил машину. Соучастник нападения скрылся с места происшествия на кроссовере. В результате плана «Перехват» подозреваемых задержали.