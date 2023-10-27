В Петербурге мужчина продал автомобиль, а затем отобрал с помощью «Добрыни» «Фонтанка»: в Петербурге мужчина с пистолетом «Добрыня» угнал свою бывшую машину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Ленобласти отобрал у петербуржца автомобиль, который сам же ему и продал четыре месяца назад, пишет «Фонтанка». 28-летний инженер рассказал полицейским, что на улице на него накинулись двое мужчин. Одного из них он узнал, так как летом приобрел у него машину LADA Samara.

По словам потерпевшего, 29-летний управляющий пунктом выдачи заказов в Кингисеппе выстрелил ему в лицо из аэрозольного пистолета «Добрыня» и похитил машину. Соучастник нападения скрылся с места происшествия на кроссовере. В результате плана «Перехват» подозреваемых задержали. На мужчин составили протоколы о мелком хулиганстве и поместили в изолятор. В отношении них возбудят уголовное дело. По данным издания, против бывшего владельца отечественного авто уже дважды возбуждали дело о краже, однако они были прекращены в связи с примирением сторон.

Ранее в Москве завели уголовное дело о грабеже против местного жителя, который угнал автомобиль у таксиста. Злоумышленник попросил водителя помочь спустить из квартиры тяжелую коробку, но оставил шофера у лифта, выбежал на улицу, сел за руль и уехал. Таксист остановил на дороге коллегу, с которым устроил погоню за угонщиком. Не догнав грабителя, потерпевший обратился в полицию. Правоохранители вскоре задержали угонщика, а тот указал, где оставил автомобиль.