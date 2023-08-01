Прокуратура Москвы показала, как у таксиста по-хитрому угнали авто Москвич попросил таксиста помочь с грузом и угнал автомобиль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве завели уголовное дело о грабеже против местного жителя, который угнал автомобиль у таксиста, сообщает столичная прокуратура в Telegram. Злоумышленник попросил таксиста помочь спустить из квартиры тяжелую коробку, но оставил шофера у лифта, выбежал на улицу, занял водительское место и уехал. Таксист остановил на дороге коллегу, с которым устроил погоню за угонщиком. Не догнав грабителя, таксист обратился в полицию. Правоохранители вскоре задержали угонщика, а тот указал, где оставил автомобиль.

Утром водитель такси приехал на поступивший заказ на ул. Чоботовская, где клиент положил вещи в багажник и попросил помочь вынести тяжелую коробку. Поднявшись на этаж, клиент попросил водителя задержать лифт на этаже, а сам якобы пошел в квартиру за грузом. Не дождавшись груз, таксист выглянул в окно и увидел как клиент уже садиться за руль его машины и начинает движение, — рассказали в прокуратуре.

Машина, судя по опубликованным фото, оказалась где-то в лесополосе. Мотивы угонщика не называются.

21 июля сообщалось, что 28-летний иностранец в Москве угнал машину такси и врезался в светофор в районе Садово-Сухаревской улицы. По данным полиции, мужчина был пьян. В МВД отметили, что водитель такси оставил ключи в замке зажигания, чем и воспользовался угонщик.