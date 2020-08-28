Не стало Чёрной Пантеры из киновселенной Marvel

https://static.news.ru/photo/d50f0a5e-e9a5-11ea-9692-fa163e074e61_660.jpg Чедвик Боузман Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Чедвик Боузман, исполнитель роли Чёрной Пантеры из картин по комиксам Marvel, умер в США. Актёр скончался у себя дома, в кругу семьи. О смерти артиста сообщается в его Twitter.

С неизмеримой скорбью мы подтверждаем, что Чедвик Боузман покинул нас, — говорится в сообщении.

Чёрной Пантере было 43 года. Последние четыре года он боролся с раком. Исполнитель бога Тота в фильме «Боги Египта» не смог справиться с болезнью, перед смертью у него была уже четвёртая стадия заболевания.

Боузман играл роли супергероев в четырёх картинах вселенной Marvel. Он планировал сняться в продолжении фильма «Чёрная пантера» в 2022 году в главной роли.

Актёр известен по таким сериалам, как «Касл», C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк«, «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что издание Collider составило рейтинг лучших злодеев из фильмов вселенной Marvel. Лидером стал Эрик Киллмонгер, появившийся в «Чёрной пантере» 2018 года.