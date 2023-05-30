Умер актер из «Каменской» и «Склифосовского» Актер из «Каменской» и «Склифосовского» Николай Шатохин умер от COVID-19

В Москве на 63-м году жизни умер актер Николай Шатохин, запомнившийся зрителям по ролям в сериалах «Каменская» и «Склифосовский», сообщила режиссер Ксения Зорина на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). По ее словам, артист скончался в больнице из-за COVID-19.

Умер Коля Шатохин — потрясающий актер и замечательный человек. Умер он в больнице, — сообщила Зорина.

Он добавила, что похороны артиста пройдут 1 июня. Прощание с Шатохиным состоится в Московском театре юного зрителя, где ранее играл в спектаклях «Гуд бай, Америка!» и «Играем «Преступление».

Артиси был одним из успешных выпускников ГИТИС, который окончил по специальностью «актерское искусство». Актер сыграл главные роли в фильмах «Трудно первые сто лет» (1988) и «Чувствительный милиционер» (1992). Зрителям он знаком по сериалам «Восьмидесятые» и «Психологини».

Ранее на 74-м году жизни умер советский актер Олег Севастьянов из «Бронзовой птицы» и «12 стульев». Артист скончался 10 мая 2023 года.

8 мая на 82-м году жизни скончался актер театра и кино Сергей Дрейден. Причины смерти артиста не называются. Зрителям он знаком по ролям в таких кинокартинах, как «Папа», «Блокадный дневник» и «Танк „Клим Ворошилов“ — 2».