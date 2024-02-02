Умер актер из фильма «Рокки» Американский актер Карл Уэзерс из фильма «Рокки» умер в возрасте 76 лет

Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США умер актер из фильма «Рокки» и бывший полузащитник национальной футбольной лиги американского футбола Карл Уэзерс, ему было 76 лет, сообщает Deadline со ссылкой на заявление семьи знаменитости. Причина смерти не раскрывается.

Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь. Благодаря своему вкладу в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и признан во всем мире и среди поколений. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом, — говорится в заявлении семьи.

Известно, что Уэзерс умер в четверг, 1 февраля. По словам семьи актера, он «ушел во сне».

Карл Уэзерс родился 14 января 1948 года в США. За свою кинокарьеру он сыграл в 76 картинах, дважды выступил в качестве продюсера и написал один сценарий. Среди наиболее известных его ролей — боец Аполло Крид в серии фильмов «Рокки». Также в числе работ — фильмы «Хищник», «Счастливчик Гилмор», сериал «Мандалорец».

2 февраля стало известно о смерти кинооператора Павла Капиноса, ему было 48 лет. Режиссер Анна Меликян сказала, что он скончался от остановки сердца. Капинос снял более 20 фильмов и сериалов. Среди его работ — «Последний богатырь», «Духless 2», «Хардкор», «Кухня» и другие. Один из его последних проектов — фантастическая комедия «Ждун». Картина еще на стадии производства.

27 января московский Театр на Покровке проинформировал о смерти актрисы театра и кино Веры Молчановой в возрасте 81 года. Настоящий экранный успех пришел к Вере Молчановой уже в пожилом возрасте — в 2007 году она присоединилась к съемочной группе сериала «След». Там она играла Марфу Еремину.