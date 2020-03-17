https://static.news.ru/photo/effc9912-6831-11ea-9510-fa163e074e61_660.jpg Фото: warnerbros.com

Триллер «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга 2011 года, который рассказывает о смертельном вирусе, зародившимся в Китае, снова стал популярен в онлайн-кинотеатрах. Популярность ленты связана с паднемией коронавируса.

В декабре 2019 года картина занимала 270-е место количеству просмотров в каталоге Warner Bros. Уже в 2020 году она стремительно поднялась до второй строчки, уступив только «Гарри Поттеру», сообщае т Independent.

В iTunes «Заражение» лидирует наравне с такими кинохитами, как «Паразиты», «Достать ножи» и «Холодное сердце 2». Также всплеск интереса к фильму наблюдается среди подписчиков Amazon Prime.

Режиссёр оскароносной ленты «Лунный свет» Барри Дженкинс сказал в беседе с The New York Times, что тоже захотел просмотреть картину Содерберга.

Я заплатил $12,99, чтобы посмотреть фильм десятилетней давности. Раньше со мной такого не бывало, — сказал кинематографист.

Как писал NEWS.ru, лента «Заражение» вошла в топ-10 американского проката iTunes в январе. По сюжету, женщина возвращается из деловой поездки из Гонконга, у неё ухудшается самочувствие, однако она списывает это на джетлаг. Спустя 24 часа она и её сын умирают. Муж погибшей оказывается невосприимчив к вирусу.