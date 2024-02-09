Театральный педагог Кологривого рассказал о прошлом актера Преподаватель Зуев: Никита Кологривый неоднозначен во всех смыслах

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pres

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый, получивший широкую известность благодаря роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», проучился в театральном вузе не больше года, рассказал в беседе с «КП-Новосибирск» педагог Кологривого Владимир Зуев. Преподаватель назвал артиста неоднозначным человеком.

Никита проучился год, не больше. Он во всех смыслах неоднозначный человек. При всей его повышенной экспрессивности, сиюминутной взрывоопасности так он себя проявляет не со всеми. Внутренне у него всегда была верность определенным принципам, избирательность, — рассказал Зуев.

По его словам, для Кологривого всегда было важно найти человека, которому он мог бы доверять. Таким человеком для будущей знаменитости стал сам Владимир Зуев. Педагог отметил, что он часто разговаривал с Никитой о его семье и проблемах с друзьями. При этом, как подчеркнул преподаватель, Кологривый очень тепло отзывался о своих близких.

Ранее Кологривый в одном из интервью нелицеприятно отозвался о «старой гвардии» советских и российских актеров. В частности, звезда «Слова пацана» назвал переоцененными артистами Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова.

Между тем, депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Иван Вершинин заявил, что Кологривый мог бы сыграть роль Владимира Жириновского в грядущем фильме о создателе партии. По мнению Вершинина, актер похож на Владимира Вольфовича и внешне, и по темпераменту.