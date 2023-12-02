Татарская песня из «Слова пацана» вышла на 1-е место в мировом чарте Shazam Песня «Пыяла» группы «АИГЕЛ» вышла на 1-е место в мировом чарте Shazam

Фото: Wink

Кадр из сериала «Слово пацана»

Песня на татарском языке «Пыяла» (в переводе на русский — «стекло») трип-хоп дуэта «АИГЕЛ» из Набережных Челнов вышла на 1-е место в мировом чарте Shazam. Композиция была выпущена еще в 2020 году, но получила новую волну популярности после того, как была использована в качестве саундтрека к сериалу «Слово пацана».

Сами исполнители пока не прокомментировали свой успех. Песня в том числе завирусилась в TikTok и до этого заняла первую строчку в топ-200 российских треков Shazam.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отметил, что песня очень подходит под действие сериала. При этом он отметил, если картина «заходит», то зрителям обязательно понравится и трек, поскольку происходит неизбежная связь. «Слово пацана» трогает людей близким сюжетом, и музыка дополняет картинку.

Продюсер добавил, что популярность песни «Пыяла» можно сравнить с успехом саундтреков к сериалу «Бригада» или фильму «Черный бумер». Он напомнил, что в момент выхода картин у многих граждан эти композиции играли в мобильных телефонах.

Ранее с просьбой провести проверку сериала «Слово пацана» в РКН обратилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, картина способствует распространению преступной идеологии среди подрастающего поколения. Кроме того, омбудсмен полагает, что фильм может противоречить президентскому указу об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.