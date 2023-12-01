Продюсер объяснил секрет успеха саундтрека сериала «Слово пацана» Продюсер Рудченко: песня «Пыяла» идеально дополняет сериал «Слово пацана»

Фото: Wink

Песня «Пыяла» российской группы «АИГЕЛ», являющаяся саундтреком к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», очень подходит под действие картины, рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. При этом он отметил, если сериал «заходит», то зрителям обязательно понравится и трек, поскольку происходит неизбежная связь. «Слово пацана» трогает людей близким сюжетом, и музыка дополняет картинку.

Этот трек очень подходит под сам сериал. Являясь саундтреком, он дополняет картинку. Это очень хорошее качество, когда музыка соответствует видео, и тогда одно подчеркивает другое. В целом если сериал заходит, то и саундтрек заходит, идет связь. В этой связке выигрывает музыкальный трек. Благодаря сериалу выпущенная в 2020 году песня стала популярной, хотя, по сути, о ней никто не знал, — отметил Рудченко.

Продюсер добавил, что популярность песни «Пыяла» можно сравнить с успехом саундтреков к сериалу «Бригада» или фильму «Черный бумер». Он напомнил, что в момент выхода картин у многих граждан эти композиции играли в мобильных телефонах.

Песня «АИГЕЛ» под названием «Пыяла», записанная в 2020 году, спустя три года обрела новую популярность после того, как прозвучала в криминальном сериале. Композиция в том числе завирусилась в TikTok и заняла первую строчку в топ-200 российских треков Shazam.